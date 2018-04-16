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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 16 апреля.
В 10.00 в мэрии Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
В 10.00 в Петрозаводском государственном университете состоится церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.
В 18.00 в Музыкальном театре Карелии состоится юбилейный концерт народного хора Музыкального колледжа.
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