"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 29 апреля.

10.00 – Беговелосоревнования на ул. Гоголя 31Б (Манеж ПЕТРГУ). Семейная эстафета является соревнованием на скорость среди любителей. Организована для команд, состоящих из ребёнка возрастом от 1 до 5 лет включительно и взрослого, старше 14 лет.

Предполагает преодоление участниками полосы препятствий и выполнения заданий на скорость.

11.00 - в Кондопоге во Дворце спорта на ул. Строительная, 2 пройдет Открытый турнир по художественной гимнастике "Весенние улыбки".

12.00 – в зоомагазине "Зоомир" на бульваре Интернационалистов, 23 пройдет семейный праздник и мастер-класс c розыгрышем призов от компании Tetra и зоомагазина "Зоомир".

В программе: Дизайн и оформление детского аквариума, а также запуск в аквариум живых рыбок; подарки гостям.

В финале праздника будет разыгран 54-литровый аквариум.

Участие в празднике бесплатно.

Записаться на мастер-класс можно здесь.

12:00 – субботник/воскресник в парке "Петровский сад" (пр.Карла Маркса, 3а). В качестве благодарности за работу участники получат билеты на аттракционы, обещали организаторы. Сбор у главных ворот парка.

12.00 – на стадионе "Спартак" состоится республиканский финал соревнований по футболу "Кожаный мяч".

12.00 – в Детской библиотеке Карелии имени В.Ф. Морозова пройдет торжественная церемония награждения победителей II Республиканского творческого конкурса "Преемственность русских традиций".

14.00 – на ул.Дзержинского, 39 пройдет мастер-класс "Леденцовая карамель"

В программе: приготовление леденцов в домашних условиях; сделаете несколько леденцов на палочке совместно с ребёнком и оформите красивой упаковкой; сможете приобрести формы для домашнего приготовления леденцов.

Запись на мастер-класс 63-36-19. Стоимость 400 руб.

14.00 –во дворце спорта KORAL на ул.Пограничная, 50 пройдет Чемпионат по флорболу.

17.15 - в спорткомплексе "Луми" на Неглинской набережной, 52 пройдет Открытое первенство памяти В.Харламова по хоккею.

18.00 - CLUB-BAR Убежище №1, Литейная Площадь д. 1, состоится движ в Петрозаводске ves x kru(no phone calls) будут раскачивать убежище. Вход 150 руб. Премьера клипа.

С 29 апреля по 1 мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Онежская весна 2018" в Петрозаводске и ближайших окрестностях

19.00 – мастер-класс по приготовлению блюд афганской кухни пройдет в молодежном иннопарке ПетрГУ. Участие в мастер-классе осуществляется по предварительной записи.

29 апреля завершит работу фестиваль "Первая ласточка". Независимая арт-площадка расположилась на Комсомольском проспекте, 6, 2-й этаж

Записаться на посещение выставки можно на любое время (даже ночное! Сделано специальное освещение для тёмного времени суток!) и на экскурсии: +79535265809.