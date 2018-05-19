"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 19 мая.

День единого приема граждан пройдет в районах и городских округах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетит с рабочей поездкой Беломорский район.

9.00 - в Беломорске главы Карелии Артур Парфенчиков примет участие во Всероссийском дне посадки леса.

9.00 – на реке Шуя, Сойвожпорог пройдет Открытый Чемпионат Карелии по спортивному туризму. Дисциплина – дистанция водная.

9.30 - в Сортавале на Певческом поле состоятся 9-е военно-патриотические игры на Кубок АО "ПСК".

9.00 – на стадионе "Юность" в Петрозаводске пройдет Всероссийский фестиваль "День массового футбола".

10.00 – на стадионе "Спартак" в Петрозаводске состоится Республиканский этап Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" среди мальчиков 2003-2004 г.р, 2005-2006 г.р.

10.00 - в Кондопоге на ул. М. Горького, 2а пройдет Республиканский турнир по народной игре кююккя.

10.20 - в финно-угорской школе им. Э.Ленрота на ул. Горького, 2 в Петрозаводске состоится III этап гран-при по игре го среди школьников.

11.00 – в мэрии Петрозаводска пройдет День единого приема граждан.

11.00 – в сквере 71-й стрелковой дивизии в Петрозаводске пройдет акция по посадке зеленых насаждений.

11.00 – в Беломорске глава Карелии Артур Парфенчиков проведет День единого приема граждан.

11.00 – в Пряжинском районе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского Дня посадки леса.

11.45 – на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" состоятся Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут".

12.30 – в Петрозаводске в парке Ямка, у новой детской игровой площадки, пройдет городской субботник.

14.00 – в торгово-развлекательном центре "Лотос Плаза" состоится городской семейный фестиваль "Мельница счастья".

15.00 – в тире ССК СТАРТ на ул.Попова, 8а пройдет лично-командный чемпионат по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

17.00 – в детской музыкально-художественной школе на пр.Первомайский, 4-а состоится закрытие VI Международного фестиваля-конкурса "Мир и музыка. Россия и Польша".

18.00 - в Национальном музее Карелии откроется выставка "Император Александр II в Олонецкой губернии" (к 160-летию визита).

18.00 - в Центрн культуры "Премьер" на ул. Правды, 38в стартует проект "Немое кино плюс живая музыка": фильм "Мать" (к 150-летию со дня рождения М. Горького).

20.00 - в Городском выставочном зале на пр.Ленина, 26 студенты и преподаватели Петрозаводской государственной консерватории дадут концерт "Вечерняя песня" в рамках Международной акции "Ночь музеев".

В Петрозаводске пройдет международная акция "Ночь музеев". Мероприятия пройдут на всех площадках республиканских учреждений культуры.