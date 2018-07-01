"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 1 июля.

С утра в Петрозаводске будет курсировать "Сбормобиль". Экологическая акция проводится во всех районах города. Активисты "Сбормобиля" примут у населения макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок и стекло всех цветов. Средства, вырученные от акции, будут переданы Первому общественному приюту для бездомных животных. График работы "Сбормобиля" можно посмотреть здесь.

В творческом центре "Маленькая страна" (Петрозаводск, Анохина,1) пройдут спектакли: в 11:00 "Маша и медведь", 1,5+; в 12:10 "Гуси-лебеди", 2+.

12.00 Антикафе "Коты Мира Икс" (Петрозаводск, пр. Ленина 3) состоится мастер-класс по росписи на камне. Тема: "Медведи на камне".

15.00 Там же пройдет мастер-класс по рисованию. Тема: "Мороженое и ягоды".