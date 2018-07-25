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Новости. Общество
07:55, 25 Июля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 25 июля.

День сотрудника органов следствия РФ

12.00 – селе Шелтозеро Прионежского района состоится открытие отремонтированного по Программе поддержки местных инициатив участка дороги от д. №20 по ул.Лисицыной до д. №8 по ул.Совхозная и автомобильной дороги ул.Молодежная - ул.Совхозная –ул.Лисицыной.

25–28 июля – в поселке Куркиёки Лахденпохского района пройдет литературный фестиваль "Петроглиф".

21-29 июля – на Онежском озере проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".
Гонки в акватории набережной Онежского озера в Петрозаводске пройдут 26-28 июля с 11.00 (возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий).

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25.07.18 09:47
"Луми" откроется для любителей катания на коньках на следующей неделе
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Маткапитал будет выплачиваться с учетом инфляции
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