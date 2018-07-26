"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 26 июля.

10.00 - на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия.

15.00 – в Национальной библиотеке РК продолжат реализовывать проект "Литературный четверг": встреча "Гумилевы: отец и сын".

16.30 - в Национальном музее РК покажут фильм "Сказки о маме".

17.30 - в Национальном архиве РК на ул. Куйбышева, 6а состоится лекторий "Страницы прошлого": "О чем говорят фотографии" ко Дню фотографии.

21-29 июля – на Онежском озере проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".

Гонки в акватории набережной Онежского озера в Петрозаводске пройдут 26-28 июля с 11.00 (возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий).