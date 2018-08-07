"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 7 августа.

10.15 – в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере.

14.15 - в Управлении труда и занятости РК на пр. А. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по подготовке к празднованию в Республике Карелия 100-летия профсоюзного движения Карелии.