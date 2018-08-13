"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе правительства, глава Карелии Артур Парфенчиков 13 и 14 августа будет работать в Москве, поэтому никаких мероприятий с его участием в республике не запланировано.

В 10.00 в большом зале администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 13.00 глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетит муниципальное предприятие «Городской транспорт» перед выводом на линию всех троллейбусов, ранее предоставленных Санкт-Петербургом.

В 17.00. на улице М. Горького, 10 (в бывшем подростковом клубе "Ровесник") состоится встреча главы Петрозаводска Ирины Мирошник с молодежью в помещениях нового пространства #SMENA_LOFT.