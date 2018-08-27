"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 27 августа.

27 августа - День горняка в Республике Карелия.

10.00. В поселке Волома Муезерского района (ул. 23 Съезда, 7) состоится открытие реализованного проекта по ППМИ "Ремонт здания и замена окон в здании МКДОУ Детский сад № 6 п. Волома".

10.00. В администрация Петрозаводского городского округа (Большой зал) пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.