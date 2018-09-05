"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 5 сентября.

10.00 – глава отделения пенсионного фонда России в Карелии Николай Левин ответит на вопросы журналистов.

11.00 – в гостинице "Фрегат" пройдет пресс-конференция Минэка о приграничном сотрудничестве с ЕС.

11.00 – в правительстве РК пройдет заседание антинаркотической комиссии в Республике Карелия.

15.00 – в кинотеатре "Калевала" состоится кинолекторий, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

16.00 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 пройдет церемония вручения сертификатов победителям конкурсов социально ориентированных НКО на получение гранта главы РК.

16.00 - в здании отделения ОПФР по Карелии на ул. Кирова, 23 руководитель ОПФР Карелии Николай Левин проведет встречу с участниками сборной команды пенсионеров Карелии, которые вернулись из Новосибирска, где заняли 3 командное место (среди 65 регионов) на спартакиаде пенсионеров России.