"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник 12 ноября.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 14.20 глава Карелии Артур Парфенчиков встретится с делегацией Международного инновационного центра "Лидер" из КНР.

В 16.00 в зале заседаний правительства Карелии состоится заседание совета при по вопросам добровольчества.

В 17.00 во Дворце бракосочетания начнется Тургеневский бал - литературный праздник, посвящённый 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.