"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 7 декабря.

9.00 – во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 состоится праздничная программа, посвященная 100-летию дополнительного образования в Карелии.

10.00 – в отеле "Фрегат" на пр. К. Маркса, 1А пройдет торжественное открытие Форума добровольцев Республики Карелия "PRO_Добро". (8 декабря начало в 10.00).

10.30 – в отделении ПФР по РК на ул. Кирова, 23 состоится брифинг: "О критериях категории "предпенсионеры", мерах их социальной поддержки в соответствии с изменениями в Пенсионное законодательство". В брифинге примут участие начальник Управления труда и занятости РК Е. Фролова и заместитель управляющего отделением ПФР по РК Ю. Ермакова.

15.00 – на ул. Энгельса,4 пройдет заседание Коллегии Министерства национальной и региональной политики РК. Подведут итоги конкурса журналистских работ, посвященных 100-летию со дня рождения народного писателя Карелии Яакко Ругоева.

15.00 – в сборном пункте военного комиссариата на ул. Л. Чайкиной, 17 состоится мероприятие для старшеклассников "Профессия - Родину защищать".

16.00 – во Дворце творчества детей и юношества пройдет торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования детей.

16.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 состоится детская исследовательская конференция "Наследие М.А. Балакирева: через века".

19.00 – во Дворце искусств в Кондопоге пройдет благотворительный концерт, посвященный восстановлению Успенской церкви.