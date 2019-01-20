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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 20 января.
План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.
Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".
В Петрозаводске пройдут мероприятия в рамках Всероссийского Дня снега.
11.00 – в РЦ "Горка" на Лососинском шоссе, 17.
12.30 – на лыжной трассе "Фонтаны" ("Развилка" – торжественное открытие). Соревнования в формате "Веселые станции": снежный волейбол, метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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