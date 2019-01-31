Новости
Сегодня, 31 Января 2019
Производитель легковых автомобилей Lada АвтоВАЗ анонсировал начало продаж нового Lada Vesta Sport, флагмана модельного ряда Lada Vesta.
31.01.2019, 09:20
Автоперевозчики на междугородних и пригородных маршрутах за последние 4 месяца сорвали более 700 рейсов, большинство из них обслуживают госпредприятия.
31.01.2019, 09:20
Ночью вывезли снег с улицы Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.
31.01.2019, 09:20
В Олонецком районе наряд ДПС задержал подозреваемого в угоне автомобиля у таксиста, сообщает МВД Карелии
31.01.2019, 09:17
Аукцион по продаже участков береговой полосы в Шуйском районе признали незаконным, сообщили в прокуратуре Карелии.
31.01.2019, 09:10
Пожар произошел 30 января в Лахденпохском районе, сообщили в МЧС Карелии.
31.01.2019, 09:10
Новый ветеринарный кабинет откроется 1 февраля на улице Правды, сообщили в Минсельхозе Карелии.
31.01.2019, 09:00
Авария с участием двух легковых автомобилей случилась на пересечении пр. Невского и ул. Луначарского.
31.01.2019, 08:57
В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя женщина с заявлением о краже телефона в поезде, сообщили в транспортной полиции Карелии.
31.01.2019, 08:50
В Олонецком районе предприятие по содержанию свиней оштрафовали за многочисленные нарушения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
31.01.2019, 08:40
Четыре обращения по работе общественного транспорта поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
31.01.2019, 08:24
Конкурсные испытания прошли 80 из 95 заявленных проектов. В этом году по инициативе Правительства Карелии на реализацию программы выделено 60 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.
31.01.2019, 08:20
В Карелии за " деятельное раскаяние" не стали судить начальника лесной организации, похитившего деньги 1
Пудожский районный суд обвинил начальника подразделения организации по лесохозяйственным работам в незаконном присвоении почти полумиллиона рублей, но позже прекратил уголовное дело.
31.01.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 31 января.
31.01.2019, 07:55
Открытие "фермерского уголка" состоится 1 февраля на ул. Чапаева, сообщили в правительстве Карелии.
31.01.2019, 07:50
В полицию Петрозаводска обратилась дочь пенсионерки с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
31.01.2019, 07:25
Парфенчиков подписал постановление о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, сообщили в правительстве Карелии.
31.01.2019, 07:15
31.01.2019, 07:05
Жителю Петрозаводска грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.
31.01.2019, 06:40
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
24.01.2019, 13:29
28.01.2019, 15:44
Аналитика
30.01.2019 16:17
Капитал
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
Чтиво
29.01.2019 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Медиа
30.01.2019 09:41
29.01.2019 09:32