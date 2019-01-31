Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ

Новости

Календарь
Сегодня, 31 Января 2019
Автомобили Lada будут продавать дороже одного млн рублей
Производитель легковых автомобилей Lada АвтоВАЗ анонсировал начало продаж нового Lada Vesta Sport, флагмана модельного ряда Lada Vesta.
31.01.2019, 09:20
Почему в Карелии массово срываются рейсы пассажирских автобусов
Автоперевозчики на междугородних и пригородных маршрутах за последние 4 месяца сорвали более 700 рейсов, большинство из них обслуживают госпредприятия.
31.01.2019, 09:20
С улиц Петрозаводска вывезли более 20 тысяч тонн снега с начала зимы
Ночью вывезли снег с улицы Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.
31.01.2019, 09:20
Рецидивист в Карелии отобрал автомобиль у таксиста, едва выйдя на свободу
В Олонецком районе наряд ДПС задержал подозреваемого в угоне автомобиля у таксиста, сообщает МВД Карелии
31.01.2019, 09:17
В Карелии администрация поселения провела незаконный аукцион
Аукцион по продаже участков береговой полосы в Шуйском районе признали незаконным, сообщили в прокуратуре Карелии.
31.01.2019, 09:10
В районе Карелии сгорел жилой дом
Пожар произошел 30 января в Лахденпохском районе, сообщили в МЧС Карелии.
31.01.2019, 09:10
В Петрозаводске откроется новый ветеринарный кабинет
Новый ветеринарный кабинет откроется 1 февраля на улице Правды, сообщили в Минсельхозе Карелии.
31.01.2019, 09:00
ВИДЕО: Легковушки не поделили дорогу на перекрестке в Петрозаводске 1
Авария с участием двух легковых автомобилей случилась на пересечении пр. Невского и ул. Луначарского.
31.01.2019, 08:57
Мужчина украл у пассажирки из Петрозаводска телефон
В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя женщина с заявлением о краже телефона в поезде, сообщили в транспортной полиции Карелии.
31.01.2019, 08:50
В районе Карелии свиноводческое предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей 1
В Олонецком районе предприятие по содержанию свиней оштрафовали за многочисленные нарушения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
31.01.2019, 08:40
Жители Петрозаводска пожаловались на общественный транспорт
Четыре обращения по работе общественного транспорта поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
31.01.2019, 08:24
На реализацию местных инициатив потратят 60 млн рублей
Конкурсные испытания прошли 80 из 95 заявленных проектов. В этом году по инициативе Правительства Карелии на реализацию программы выделено 60 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.
31.01.2019, 08:20
В Карелии за " деятельное раскаяние" не стали судить начальника лесной организации, похитившего деньги 1
Пудожский районный суд обвинил начальника подразделения организации по лесохозяйственным работам в незаконном присвоении почти полумиллиона рублей, но позже прекратил уголовное дело.
31.01.2019, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 31 января.
31.01.2019, 07:55
Парфенчиков откроет "фермерский уголок" в Петрозаводске 1
Открытие "фермерского уголка" состоится 1 февраля на ул. Чапаева, сообщили в правительстве Карелии.
31.01.2019, 07:50
В Петрозаводске 90-летняя пенсионерка пустила в дом воришку
В полицию Петрозаводска обратилась дочь пенсионерки с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
31.01.2019, 07:25
Правительство утвердило нормативы на капремонт и содержание дорог в Карелии
Парфенчиков подписал постановление о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, сообщили в правительстве Карелии.
31.01.2019, 07:15
Погода в Петрозаводске сегодня, 31 января
31.01.2019, 07:05
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка 2
Жителю Петрозаводска грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.
31.01.2019, 06:40
На день назад
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

30.01.2019 16:17
Капитал
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2019 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
30.01.2019 12:26
Программа "Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
30.01.2019 09:41
Снос "Биг Бена" в Петрозаводске
29.01.2019 09:32
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»