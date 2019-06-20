"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 20 июня.

10.00 – состоится заседание Законодательного собрания РК.

14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

15.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а состоится межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина. Торжественное открытие в 17.00.

16.00 – на Набережной Онежского озера у Ротонды пройдет акция "От имени города…", посвящённая Дню молодёжи.