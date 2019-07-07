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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 7 июля.
4-7 июля – во Дворце искусств в Кондопоге пройдет фестиваль органной музыки Grande Orgue.
5-7 июля – в Сортавале (Певческое поле и зал Городской ратуши) и Лахденпохье (Гора Филина) состоится фестиваль "Музыкальная экспедиция".
9.00 – на ул. Гвардейской, 60 пройдет серия республиканских турниров по пляжному волейболу в формате МИКСТ.
В д. Хайколя состоится спектакль на карельском языке "Картинки из деревенской глубинки".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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