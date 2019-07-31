"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 31 июля.

10.00 – в правительстве РК пройдет заседание правительства Республики Карелия.

В повестке:

1. О проекте Закона РК "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

2. О проводимой работе по реализации регионального проекта "Экология".

3. О вопросах, поставленных гражданами РФ в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации В.В.Путиным, и их актуальности в Республике Карелия: административные барьеры при реализации социальных проектов, о контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия.

14.15 - в управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

18.00 - в "Точке кипения – Петрозаводск" на пр.Ленина, 31 пройдет торжественная церемония вручения грантов главы Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям.