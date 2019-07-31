Подписаться
Новости. Общество
07:05, 31 Июля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 31 июля.

10.00 – в правительстве РК пройдет заседание правительства Республики Карелия.
В повестке:
1. О проекте Закона РК "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
2. О проводимой работе по реализации регионального проекта "Экология".
3. О вопросах, поставленных гражданами РФ в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации В.В.Путиным, и их актуальности в Республике Карелия: административные барьеры при реализации социальных проектов, о контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия.

14.15 - в управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

18.00 - в "Точке кипения – Петрозаводск" на пр.Ленина, 31 пройдет торжественная церемония вручения грантов главы Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
24.07.2019, 09:06
Названа причина пожара в гипермаркете "Сигма" в Петрозаводске
25.07.2019, 12:14
Медведь напал на дачника в Карелии
29.07.2019, 15:36
Сильный ветер обрушится на Карелию

Аналитика

30.07.2019 13:36
Капитал
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 4
Но республиканские власти строят планы на миллионы гектаров леса.
Лицензия как знак качества
26.07.2019 13:19
Когда регионами руководят менеджеры 7
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2019 14:47
Личное мнение
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
Некоторые российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию, считает политолог Олег Реут.
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 34
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 9
22.07.2019 12:58
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»