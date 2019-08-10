"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 10 августа.

9-11 августа – в Сортавальском районе в горном парке "Рускеала" пройдет музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony".



10-11 августа – в 12.00 и в 18.00 на стадионе "Юность" состоится чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.



9.00 – состоится забег "Ультра-трейл "Фонтаны" на дистанцию 50 км.



10.00 – на стадионе "Спартак" пройдет открытие Дня физкультурника. Мероприятия в рамках Дня физкультурника: спортивная площадка ПетрГУ (ул. Герцена, 31Б) – фестиваль "Оранжевый мяч", фестиваль "Лето с ГТО", региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6*6; на запасном поле на ул. Герцена, 1 – республиканский фестиваль по народной игре кююккя.

11.00 – на стадионе "Спартак" состоится тестирование ВФСК ГТО в рамках спартакиады министерств и ведомств.

11.00 – в п. Шуйская Чупа пройдет республиканский фестиваль по кросс-кантри на горных велосипедах "Шуйские скалы-XC".

15.00 – в с. Шуньга состоится День села.