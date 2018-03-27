"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 28 марта.

В 10.00 в карельском колледже культуры стартует фестиваль конкурс хореографического творчества "Танцевальный водоворот".

В 10.15 городской суд Петрозаводска продолжит рассматривать уголовное дело бывшего начальника управления Госавтодорнадзора Рафаила Галикеева.

В 18.00 у Ротонды пройдет акция памяти по погибшим в ТРЦ в Кемерово.