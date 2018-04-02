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Новости. Общество
20:00, 02 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 3 апреля.

10.00 - ЦУКС ГУ МЧС России по РК на ул. Правды, 25-а пройдет заседание комиссии правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

10.15 – в Петрозаводском городском суде начнется рассмотрение дела по существу о гибели детей на Сямозере.

12.00 - главой Карелии Артур Парфенчиков посетит среднюю школу №7 Петрозаводска на ул. Трудовых резервов, 7, где примет участие в открытии музейной выставки.

15.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Анатолия Суржко "Когда меня не будет...".

 

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