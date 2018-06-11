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Новости. Общество
20:00, 11 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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Завтра будет отмечаться День России.

В 9.00 в правительстве Карелии пройдет торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ юным жителям Карелии, достигшим 14-летнего возраста.

В 12.00 в устье реки Лососинка в парке Петровский сад на Онежской набережной. Состоится спортивный праздник "Ориентируйся на ГТО!"

В 13.00 на площади Кирова откроется ярмарка карельских товаропроизводителей.

В 18.30 на площади Кирова состоится флэшмоб "Я люблю тебя, Россия!", посвященный Дню России.

В 19.00 там же начнется праздничный митинг-концерт.

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