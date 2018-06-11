По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 12 июня.
Завтра будет отмечаться День России.
В 9.00 в правительстве Карелии пройдет торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ юным жителям Карелии, достигшим 14-летнего возраста.
В 12.00 в устье реки Лососинка в парке Петровский сад на Онежской набережной. Состоится спортивный праздник "Ориентируйся на ГТО!"
В 13.00 на площади Кирова откроется ярмарка карельских товаропроизводителей.
В 18.30 на площади Кирова состоится флэшмоб "Я люблю тебя, Россия!", посвященный Дню России.
В 19.00 там же начнется праздничный митинг-концерт.
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
04.06.2018, 14:07
05.06.2018, 19:40
05.06.2018, 14:41
09.06.2018, 12:17
08.06.2018, 11:28
Аналитика
08.06.2018 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
08.06.2018 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
09.06.2018 14:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии