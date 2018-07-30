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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 31 июля.
С 8.50 до 10.50 - будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги "Кола".
10.15 - в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере.
14.00 - глава Карелии Артур Парфенчиков в Москве примет участие в заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия
С 11.00 до 13.00 в отделении пенсионного фонда по Карелии будет работать "горячая линия" по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных накоплений. Звонить по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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