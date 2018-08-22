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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 23 августа.
10.00 – Внеочередное заседание Законодательного собрания республики.
16.0ннннн5нннннннн0 - Открытие персональной выставки художника-дизайнера, члена Союза художников России Ирины Порошиной в Доме ремесел на ул. Кирова, 13.
16.00 - Торжественное открытие регионального форума молодежного актива "Карелия 100" в центре активного отдыха "Ялгора".
18.00 – Экскурсия в рамках проекта Национальной библиотеке "Читайте улицы как книги".
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