"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 25 июня.

14.00 – на стадионе "Спартак" пройдет тестирование ГТО.

15.00 – в Этнокультурном центре в Пряже состоится заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия при Главе РК.

16.00 – в Музее ИЗО РК пройдет презентация книги Владимира Платонова "Художественное наследие Карелии. Древняя иконопись Обонежья и Западного Беломорья".