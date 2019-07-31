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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 1 августа.
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
10.00 – будет организован выезд на объект "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к г. Сегежа км 8+780 - км 10+700". Ремонт ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Выезд организован министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.
16.00 - В Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 пройдет церемония открытия Международной выставки монохромной фотографии "Возвращения".
18.00 – на стадионе "Юность" состоится VI фестиваль городского бега "Километр здоровья".
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