"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 31 января.

9.00 – в зале заседаний правительства РК Артур Парфенчиков примет участие в заседании Совета по рыбохозяйственной деятельности.



Рабочая поездка главы Карелии в Олонецкий национальный муниципальный район.

9.30 – на 24-м километре автодороги "Петрозаводск – Суоярви" Артур Парфенчиков примет участие в церемонии открытия нового автоматического пункта весового контроля в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

10.00 – в перинатальном центре на ул. Сыктывкарской, 9 пройдет знакомство с работой отделения ИТАР и новыми методами интенсивной терапии и выхаживания новорожденных.

13.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 состоится финал фестиваля буктрейлеров "Ожившая карельская сказка".

16.00 – в музее ИЗО РК откроется выставка "Мир солнечного детства" из фондов музея и мастерских художников.

17.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет первенство РК по волейболу среди юниорок.

17.30 – в спортивной школе №2" на ул. Дзержинского, 26 закроется муниципальный этап соревнований по шахматам "Белая ладья".