"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 21 февраля.

21 февраля-31 марта – в библиотеке №22 на Лососинском ш., 26 откроется выставка воспитанников детского музейного центра музея-заповедника "Кижи" к Международному дню "Калевалы".

9.45 – в отеле "Фрегат" глава Карели Артур Парфенчиков примет участие в открытии республиканской междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам гастроэнтерологии и онкологии.Конференция пройдет в отеле "Фрегат".

11.30 – глава Карелии посетит цитологическую лабораторию Республиканского онкологического диспансера на Лососинском шоссе, 11). Также Артур Парфенчиков посетит клинические лаборатории в городских поликлиниках №2 и №1.

14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет военно-патриотическая игра "Солдатами не рождаются, солдатами становятся".

16.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Г. Титова, 3 подведут итоги онлайн-конкурса знатоков карельского, вепсского и финского языков "КарелиЯ – это Мы".

16.00 – на ул. Энгельса, 4 состоится заседание рабочей группы по вопросам, касающимся российского казачества в Карелии.

16.00 – в Национальном музее РК пройдет творческая встреча с актерами Музыкального театра Карелия "Рождение карельского балета".

16.00 – глава Карелии посетит БСМП, осмотрит помещения будущего эндоскопического отделения и проведет совещание по вопросу текущего состояния и перспектив развития эндоскопической службы.