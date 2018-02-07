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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 8 февраля.
Сегодня День российской науки
10.00 – в правительстве Карелии пройдет заседание О реализации плана мероприятий ("дорожной карты") организации исполнения бюджета Республики Карелия и местных бюджетов на 2018 год.
10.00 – в малом зале Законодательного собрания Карелии пройдет заседание Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.
14.15 - в малом зале Законодательного собрания Карелии пройдет заседание Комитета по природным ресурсам и экологии.
15.00 – в Национальном музее РК состоится открытие фотовыставки "Цвета кухни Белого моря".
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