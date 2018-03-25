По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 26 марта.
В 14.00 состоится пресс-конференция, посвященная вопросам объединения Национальной и Детской библиотек.
В 15.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет экскурсия "Калевала" на театральной сцене".
В 16.00 в Ледовом дворце Кондопоги состоится первенство СЗФО по фигурному катанию
В 19.00 в Музыкальном театре Карелии пройдет концерт Театра танца "Тодес".
По теме
Выбор читателей
20.03.2018, 16:21
18.03.2018, 09:05
19.03.2018, 10:22
20.03.2018, 10:05
22.03.2018, 10:44
20.03.2018, 15:47
Аналитика
22.03.2018 10:16
Тема недели
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
Чтиво
20.03.2018 16:47
Частная жизнь
Так считает петрозаводчанка Вера Ивановна Фомина, недавно отметившая свое 90-летие.
19.03.2018 13:09
07.03.2018 13:27
06.03.2018 14:05
Медиа
23.03.2018 14:29
Опрос
Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?
Комментарии