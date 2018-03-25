"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 26 марта.

В 14.00 состоится пресс-конференция, посвященная вопросам объединения Национальной и Детской библиотек.

В 15.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет экскурсия "Калевала" на театральной сцене".

В 16.00 в Ледовом дворце Кондопоги состоится первенство СЗФО по фигурному катанию

В 19.00 в Музыкальном театре Карелии пройдет концерт Театра танца "Тодес".