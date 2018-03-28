"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 29 марта.

10.00 - на ул.Энгельса, 4 пройдет заседание Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в Республике Карелия.

15.00 – в администрация Петрозаводска (каб. 201) состоится заседание городского координационного Совета по делам инвалидов при главе города.

18.30 - в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а состоится торжественное открытие II (XVIII) Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи "Лаулу".

19.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет концерт "День рождения оркестра "Онего".