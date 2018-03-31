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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 1 апреля.
1 апреля отмечается католическая Пасха. В храмах пройдут богослужения.
В Евангелическо-Лютеранском приходе (Древлянская набережная, 25) состоятся торжественные богослужения по случаю праздника Пасхи западных христиан в 11.00 (на финском языке), 14.00 (на русском языке).
18.00 – в Музыкальном театре состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини. По акции "В кругу друзей": -30 % на места в партере и бенуаре для больших компаний (от шести человек).
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