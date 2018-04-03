Фужер 2 шт. 170 мл.
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139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
20:00, 03 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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10.00 - на Республиканском спортивном комплексе "Курган" пройдет городской открытый военно-патриотический слет "К службе в армии готов"!

11.00 – в правительстве Карелии на пр.Ленина, 19, каб.77 состоится брифинг: "Об итогах реализации программы капитального ремонта в 2017 году, первостепенных задачах на 2018 год".
В брифинге принмут участие министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта РК В. Берлогин.

15.00 – в малом зале правительства пройдет совещание у главы Карелии Артура Парфенчикова по организации этапа Кубка мира по зимнему плаванию в марте 2019 года.

17.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Е.Ю. Дубровской и Н.А. Кораблева "Карелия в годы Первой мировой войны".

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