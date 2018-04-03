"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 4 апреля.

10.00 - на Республиканском спортивном комплексе "Курган" пройдет городской открытый военно-патриотический слет "К службе в армии готов"!

11.00 – в правительстве Карелии на пр.Ленина, 19, каб.77 состоится брифинг: "Об итогах реализации программы капитального ремонта в 2017 году, первостепенных задачах на 2018 год".

В брифинге принмут участие министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта РК В. Берлогин.

15.00 – в малом зале правительства пройдет совещание у главы Карелии Артура Парфенчикова по организации этапа Кубка мира по зимнему плаванию в марте 2019 года.

17.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Е.Ю. Дубровской и Н.А. Кораблева "Карелия в годы Первой мировой войны".