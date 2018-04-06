Фужер 2 шт. 170 мл.
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139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
20:00, 06 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 7 апреля.

9.00 –на ул. Балтийская, 14 пройдет Кубок Республики Карелия по пейнтболу, 1-й этап.

10.30 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 состоится Региональная олимпиада школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам.

10.30 - в Кондопоге на ул.Строительная, 2 пройдет Чемпионат Республики Карелия по быстрым шахматам.

10.45 - в IT-парк ПетрГУ пройдет Первенство Республики Карелия по игре Го среди мальчиков и девочек до 9 лет, 9-11 лет, юношей и девушек 12-15 лет и 16-19 лет.

13.00 – на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" состоится Чемпионат и первенство по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона". Награждение победителей.

15.00 – в Национальном музее РК состоится вечер памяти заслуженного журналиста Карелии Натальи Ларцевой "Я от природы веселая..."

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