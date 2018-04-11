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Дрель аккумуляторная
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
20:00, 11 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 12 апреля.

В 10.00 правительство Карелии обсудит социально-экономическое положение республики, а также готовность региона к лесным пожарам.

В 14.00 в Карельском колледже культуры и искусств откроется фестиваль творчества студентов средних профессиональных образовательных организаций "Студенческая весна – 2018".

В 16.00 в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

В 17.00 в Доме бокса в Петрозаводске стартуют чемпионат и первенство по боксу.    

В 18.00 в Петрозаводском государственном университете состоится торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

В 19.00 в Театре кукол Карелии пройдет концерт фольклорного ансамбля музея-заповедника "Кижи".

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