"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 14 апреля.

В 10.00 во Дворце спорта Koral стартуют соревнования спартакиады дошкольников "Маленький чемпион".

В 13.00 в Национальном музее Карелии состоится лекция Владимира Семакова "Пантеон славянской мифологии" в рамках работы выставки "Путешествие за мифами".

В 14.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет всероссийская ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант".

В 14.00 в ресторане "Северный" пройдет фестиваль национальной кухни "Ресторанная палитра Карелии".