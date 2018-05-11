"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 12 мая.

10.45 - на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" состоится фестиваль горного бега "KarjalanVaara".

11.00 – на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" пройдет марш-бросок для допризывной молодежи "Никто, только мы!".

12.00 – в парке Шиловка, который расположился от улицы Муезерской до улицы Чапаева, вдоль реки Неглинки, пройдет акция по посадке зеленых насаждений.

14.00 – на проспекте Карельский также пройдет акция по посадке зеленых насаждений.

17.30 - на стадионе "Юность" проведут Кубок по футболу.

С 12 по 15 мая в Музыкальном театре Карелии пройдут гастроли Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.