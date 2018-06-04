"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 5 июня.

В 11.00 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник ответит на вопросы журналистов.

В 14.30 в Национальном музее РК состоится пресс-конференция, посвященная маршруту федерального проекта "Серебряное ожерелье" в Карелии.

В 17.00 откроется выставка фотографии Людмилы Кецлах (США) "Люди моего мира" в галерее промышленной истории Петрозаводска (Литейная пл., 1).