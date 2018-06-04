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В 14.30 в Национальном музее РК состоится пресс-конференция, посвященная маршруту федерального проекта "Серебряное ожерелье" в Карелии.
В 17.00 откроется выставка фотографии Людмилы Кецлах (США) "Люди моего мира" в галерее промышленной истории Петрозаводска (Литейная пл., 1).
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