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Новости. Общество
20:00, 05 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 6 июня.

Завтра в России отмечается Пушкинский день и День русского языка.

В 10.00 в конференц-зал отеля PiterInn откроется V Медицинский форум "Карельская жемчужина", посвященный актуальным вопросам совершенствования медицинской помощи.

В 12.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет программа, посвященная Пушкинскому дню России.

В 14.00 в Национальном архиве Карелии состоятся реставрационные мастер-классы, экскурсии в лабораторию в рамках методической недели "Архивный форум".

В 16.00 в Национальном музее Карелии состоится презентация книги воспоминаний журналиста Г. Захарова.

В 16.45 на набережная Онежского озера стартуют Всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кижские купола 3.0".

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