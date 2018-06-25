По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 26 июня.
В 12.00 в правительстве Карелии состоится заседание правления Российского союза строителей.
В 12.00 в Сегеже пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти преподобного Елисея Сумского и 5-летию Костомукшской епархии.
В 14.15 в региональном отделении Фонда социального страхования состоится заседание Координационного совета по охране труда.
В 15.00 в Национальном музее Карелии пройдет пресс-показ выставки "Император Александр II в Олонецкой губернии. К 160-летию визита".
В 16.00 в правительстве Карелии обсудят обеспечение правопорядка в республике.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
23.06.2018, 14:50
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
21.06.2018, 13:45
Аналитика
Сегодня 15:50
Политкухня
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
Сегодня 10:45
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
22.06.2018 14:46
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии