"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 26 июня.

В 12.00 в правительстве Карелии состоится заседание правления Российского союза строителей.

В 12.00 в Сегеже пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти преподобного Елисея Сумского и 5-летию Костомукшской епархии.

В 14.15 в региональном отделении Фонда социального страхования состоится заседание Координационного совета по охране труда.

В 15.00 в Национальном музее Карелии пройдет пресс-показ выставки "Император Александр II в Олонецкой губернии. К 160-летию визита".

В 16.00 в правительстве Карелии обсудят обеспечение правопорядка в республике.