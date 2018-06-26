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Новости. Общество
20:00, 26 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 27 июня.

Завтра будет отмечаться День молодежи.

В 9.00 в Петрозаводск е в "Точке кипения" состоится встреча главы Карелии с представителями молодежных организаций.

В 10.00 в Сегеже пройдет освещение верхнего Троицкого храма.

В 11.00 в правительстве Карелии пройдет брифинг, посвященный реализации пилотного проекта "Прямые выплаты" на территории республики.

В 12.00 в Доме творчества детей и юношества в Петрозаводске поздравят выпускников, награжденных медалями "За особые успехи в учении" (золотых и серебряных медалистов, 100-балльников).

В 11.00 в Специализированной школе искусств в Петрозаводске состоится заседание коллегии министерства образования, посвященное выявлению и развитию молодых талантов на территории РК.

В 14.15 в министерстве образования Карелии обсудят подготовку региональных школ к новому учебному году.

В 17.00 в мэрии Петрозаводска состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города.

В 17.00 в детско-юношеском центре Петрозаводска (пр.А.Невского, 71) откроется летнее арт-пространство "Двор".

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