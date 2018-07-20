"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 21 июля.

11.00 - в поселке Гирвас Кондопожского района пройдет республиканский автомобильный фестиваль "Гирвас-2018".

12.00 –в поселке Ляскеля Питкярантского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные 400-летию со дня образования поселка Ляскеля.

13.00 – в деревне Мегрега Олонецкого района на ул. Школьная, д.23 откроют спортивную площадку с уличными тренажерами Маркелова.

14.00 - в селе Михайловское Олонецкого района в Доме культуры (ул. Новая, д.15-а) пройдут праздничные мероприятия, посвященные 455-летию села Михайловское.

18.00 –в Петрозаводске пройдут Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018". Старт первой гонки (расписание может меняться в зависимости от погодных условий).