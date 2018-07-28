"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 29 июля.

День Военно-Морского флота.

10.30 Петрозаводск. Онежская набережная. Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику морякам Онежской военной флотилии.

28-29 июля в устье реки Лососинка на набережной Онежского озера в Петрозаводске проходит морской фестиваль "Большой сбор на Онего". В рамках фестиваля 29 июля в 11:00 состоятся финальные старты в гонках на шлюпках.

11.00. с. Крошнозеро, Пряжинский район. Открытие объекта ППМИ "Обустройство зоны отдыха в с. Крошнозеро по ул. Магистральная".

11.00. с.Ведлозеро, Пряжинский район. День открытых дверей в "Доме карельского языка".

14.00. Петрозаводск. Экстрим-площадка в Парке Культуры и Отдыха - городской фестиваль с соревнованиями в дисциплинах - агрессивные ролики, скейтборд, BMX, самокат KARELIAN JAM.