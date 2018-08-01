"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 2 августа.

День Воздушно-десантных войск

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск России:

9.00 - Литургия и панихида по погибшим воинам ипройдет в Храме во имя св. пророка Божия Илии.

11.00 – в сквер мемориального комплекса "Черный тюльпан" при участии главы РК Артура Парфенчикова, заместителя Секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева пройдет митинг, посвященный Дню ВДВ.

11.30 - на пр. Первомайский, в сквере около Храма во имя святого пророка Божия Илии, при участии главы РК Артура Парфенчикова, заместителя Секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева состоится открытие памятника Герою Российской Федерации А.А. Калинину.

12.30 - в зале Совета Республики на ул. Энгельса,4 пойдет Круглый стол по вопросам патриотического воспитания.

15.00 – в правительстве РК состоится заседание Совета при главе Республики Карелия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

15.00 – в Национальной библиотеке РК продолжится реализация проекта "Литературный четверг". Писатели Скандинавии.

16.00 - на ул. Энгельса, 4 пройдет семинар "О конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Главы Республики Карелия в 2018 году".

16.00 - в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка "Высокая печать" Аркадия Морозова и Игоря Котукова (Петрозаводск). Графика.

18.00 – в правительстве стреча главы Карелии Артура Парфенчикова с официальной делегацией провинции Фуцзянь в рамках Дней провинции Фуцзянь (Китайская Народная Республика) в Республике Карелия.