"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 9 августа.

10.00 – в администрации РК пройдет заседание правительства Республики Карелия, где рассмотрят вопросы:

1. О прогнозе социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 – 2021 годы.

2. Об основных характеристиках проекта бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и исполнении бюджета Республики Карелия за I полугодие 2018 года.

3. Об основных характеристиках проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

14.15 – в конференц-зале "Селена" гостиницы "Онего Палас" при участии главы РК Артура Парфенчикова пройдет пресс-конференция, посвящённая запуску проекта "Открывая Серебряное ожерелье России".

15.00 – в Национальной библиотеке РК продолжат реализовывать проект "Литературный четверг": встреча "Иван Гончаров. Обыкновенная история жизни".

18.00 – в Национальной библиотеке РК реализуют проект "Читайте улицы как книги": встреча "Улица Пушкинская".

19.00 - на пл. Кирова пройдет флешмоб "Карельская крууга".