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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 15 августа.
В 12.00 в Национальном музее Карелии откроется программа "Экскурсия с фонарями" в рамках празднования Дня археолога.
В 15.00 в поселке Харлу откроется зона отдыха "Изюминка".
В 15.00 в городской библиотеке № 8 в Петрозаводске пройдет беседа о книгах, посвященных истории Государственного флага РФ.
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