"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 15 августа.

В 12.00 в Национальном музее Карелии откроется программа "Экскурсия с фонарями" в рамках празднования Дня археолога.

В 15.00 в поселке Харлу откроется зона отдыха "Изюминка".

В 15.00 в городской библиотеке № 8 в Петрозаводске пройдет беседа о книгах, посвященных истории Государственного флага РФ.