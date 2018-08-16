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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 17 августа.
В 11.00 в правительстве Карелии пройдет совещание о разработке комплекса мер по снижению численности неработающих застрахованных лиц в трудоспособном возрасте и доведению заработной платы работников предприятий до уровня не ниже средней по отрасли.
В 19.00 в Доме Кантеле состоится концертная программа "Летим за летом".
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