"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 21 августа.

В 08.00 на ул. Муезерская,100 состоится празднование Куйрам-Байрама.

В 11.00 в поселке Пряжа откроется Этнокультурный центр.

В 16.00 Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста для лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

В 16.00 в администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания об актуализации схем водоснабжения и водоотведения до 2030 года.