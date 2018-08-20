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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 21 августа.
В 08.00 на ул. Муезерская,100 состоится празднование Куйрам-Байрама.
В 11.00 в поселке Пряжа откроется Этнокультурный центр.
В 16.00 Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста для лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.
В 16.00 в администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания об актуализации схем водоснабжения и водоотведения до 2030 года.
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