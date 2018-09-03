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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 4 сентября.
10.00 – в отеле "Фрегат" на пр. К.Маркса, 1А при участии главы РК Артура Парфенчикова состоится открытие семинара "Неделя госзаказа в Карелии-2018".
12.00 - в Доме кантеле на пр. К. Маркса, 6 пройдет мемориальное мероприятие памяти основателя ансамбля "Кантеле" В.П. Гудкова.
14.00 - в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы на ул. Чапаева, 6А глава Карелии поздравит финалистов конкурса "Лидеры Карелии-2018".
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