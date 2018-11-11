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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник 12 ноября.
В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
В 14.20 глава Карелии Артур Парфенчиков встретится с делегацией Международного инновационного центра "Лидер" из КНР.
В 16.00 в зале заседаний правительства Карелии состоится заседание совета при по вопросам добровольчества.
В 17.00 во Дворце бракосочетания начнется Тургеневский бал - литературный праздник, посвящённый 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.
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