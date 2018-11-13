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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду 14 ноября.
14.00 – в Зале Совета на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание Совета при главе Карелии по межнациональным отношениям.
16.30 – в ресторане "Белый Кролик" состоится кулинарный мастер-класс в рамках проекта "Молодость-содружество" (подготовка молодёжных команд к фестивалю национальных культур "Мы вместе").
18.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет творческая встреча с писателем-публицистом Сергеем Терешенковым.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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